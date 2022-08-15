尹錫悅籲北韓實質非核化 承諾提供糧食、電廠支援

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）南韓總統尹錫悅今天表示，若北韓停止開發核武，並走向實質非核化，南韓將按各階段提供有助北韓經濟及民生劃時代改善的大膽方案，包括大規模糧食供給、發電廠基本建設支援等。

尹錫悅今天上午在光復節77週年紀念活動上致辭時提到，北韓非核化對朝鮮半島、東北亞及全世界永續和平而言相當必要，因此提出上述提案。

對於足以大幅改善北韓民生狀況的「大膽方案」，尹錫悅列出大規模糧食供給、發電及輸電基本建設支援、有助國際貿易的港口及機場擴建計畫、提升農業產量及庫存的技術支援、擴大醫院及醫療基本建設支援、國際投資及金融支援等具體方案。

尹錫悅在5月10日就職典禮上曾提出願意提供改善北韓經濟及民生的支援方案，以換取北韓實質非核化，這次致詞列出具體方案，進一步說明北韓實質非核化各階段措施所能換取的誘因。

他也在致詞中提到，在建立自由民主國家的過程中，以及以自由民主為基礎發展經濟及產業化過程中，自由民主至今仍持續面臨共產勢力的影響，「我們的獨立運動是無止盡追求自由的過程，是現在進行式，未來也將持續下去」。

尹錫悅表示，與共享普世價值的國家合作，為自由與人權共同對抗威脅，以實現全世界人民自由和平與繁榮，是未來的時代使命。

他在這個慶祝朝鮮半島脫離日本殖民統治的紀念儀式上，就當前韓日關係表示，「日本過去是我們為了找回自由，必須擺脫政治性統治的對象，但現在的日本是在面對威脅全世界民自由的挑戰時，必須攜手共進的鄰居」。

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尹錫悅說，韓日關係基於普遍價值，為兩國未來及時代使命攜手共進的同時，也能徹底解決過去的歷史問題，表示將盡快推動恢復前南韓總統金大中1998年與時任日本首相小淵惠三發表的共同宣言精神，在經濟、安全、社會及文化等多種領域擴大與日本合作。

金大中1998年訪日時與小淵惠三發表韓日共同宣言，表示雙方應正視過去，不斷發展具未來性的合作關係。（編輯：韋樞）1110815