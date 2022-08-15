南韓祭經濟措施促北韓非核化 學者不看好

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）南韓總統尹錫悅今天說，若北韓採取實質非核化，將提供糧食及發電等經濟民生支援方案；不過，南韓學者並不看好這些經濟措施對北韓的吸引力，認為平壤當局願意為此放棄發展核武的可能性微乎其微。

尹錫悅今天在光復節77週年紀念活動上表示，若北韓採取實質非核化措施，南韓政府將提供大規模糧食供給、電力供應基礎設施、農業技術支援等可大幅改善北韓經濟及民生狀況的「大膽方案」。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，尹錫悅致詞中提到「對抗共產勢力」及相關對北韓政策，融合了強調對抗的前總統李承晚及推動兩韓經濟合作的前總統李明博的風格，但所謂的「大膽方案」卻很難超越過去李明博時期的政策。

李明博執政時期同樣以經濟協助為誘因，敦促北韓放棄核武，並表示若北韓放棄核武、開放國門，可在南韓協助下，10年內達到人均收入3000美元目標。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤指出，北韓外宣媒體近期也將尹錫悅政府提出的「大膽方案」稱為李明博「3000美元政策」的「複製版」，表露北韓不可能接受這種提案的立場。

朴元坤說，北韓持續要求南韓與美國永久停止聯合軍演，批判對北韓敵對政策，顯示平壤當局將自身的安全保障放在第一位，北韓領導人金正恩在6月勞動黨全員會議中也直接提到對南韓採取強硬對策，「北韓完全沒有放棄核武的意思，反而主張核武可能為他們帶來經濟繁榮」。

鄭成長認為，若尹錫悅政府真的認為北韓會為經濟發展放棄核武、屈從於南韓政權，「那是很嚴重的問題」。

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他說，北韓雖然還是有可能同意採取非核化，但過程預期也要花費相當時日；而當前美國與北韓主要盟友中國、俄羅斯關係惡化，某種程度上也將影響尹錫悅政府的「大膽方案」的實行。

北韓大學院大學教授梁茂進也說，美國與中、俄關係惡化，形成「新冷戰」態勢，在這種情況下進行非核化協商並不容易，「不太可能透過『安保對經濟』的架構誘使北韓非核化，必須找到『安保對安保』的方案，甚至包括推動北韓與美國建交等交換條件」。（編輯：高照芬）1110815