克宮：蒲亭與習近平15日會面 談烏克蘭台灣議題
2022/9/14 08:49（9/14 08:59 更新）
俄羅斯總統蒲亭（右）和中國國家主席習近平（左）15日將在中亞國家烏茲別克會面，討論烏克蘭和台灣議題。圖為蒲亭2016年訪北京與習近平會面。（中新社）
（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平15日將在中亞國家烏茲別克會面，討論烏克蘭和台灣議題。克里姆林宮表示，考慮到地緣政治局勢，這場會談將具有「特殊意義」。
路透社報導，習近平本週與蒲亭（Vladimir Putin）會面的中亞行，將是他2年多來首度外訪；而再1個月，他的權力地位即將被中國共產黨第20次全國代表大會（20大）確立，成為繼毛澤東之後最強勢的中共領導人。
克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科簡報中說：「兩位領導人將討論雙邊事項以及主要區域和國際議題。」
他補充表示，「他們自然會對兩國戰略夥伴關係空前的高度信任，給予正面評價」。
鄂夏柯夫表示，莫斯科重視中國在他所謂的「烏克蘭危機」所抱持的立場，說北京當局在這項衝突採取了「平衡作法」。
鄂夏柯夫表示，中國「明顯了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的理由。這項議題當然會在即將舉行的會談中徹底討論」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110914
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