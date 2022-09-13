教宗方濟各抵哈薩克展開3天訪問 避答是否見習近平

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（中央社教宗專機上13日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達中亞國家哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），展開為期3天訪問。

這是85歲的方濟各自2013年被選為教宗以來的第38趟國外訪問行程。

教宗專機上的法新社記者報導，飛機於當地時間下午5時15分不久後降落。教宗將與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面，然後向當局和外交使團發表首場演說。

訪問期間，教宗將參加14日至15日舉行的跨宗教峰會，不過因為俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）將缺席峰會，外界對方濟各與他當面討論俄烏衝突的希望也宣告破滅。

中國國家主席習近平也將在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度出訪，與教宗同時間訪問哈薩克，正值梵蒂岡希望續簽歷史性的「梵中主教任命臨時性協議」。

方濟各今天在搭機途中與隨行記者談話，被問及是否會在努爾蘇丹見習近平，他回答：「我沒有關於那件事的任何消息。」不過他也強調，「我向來準備好前往中國」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110913