訪哈薩克是否會習近平？教宗：沒有消息可提供

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（中央社教宗專機上13日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他隨時願意造訪中國。外界猜測教宗本週訪問哈薩克期間可能與中國國家主席習近平會面，他則說「沒有消息」可提供。

路透社報導，方濟各與習近平明天都會在中亞國家哈薩克的首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）。今天方濟各搭機飛往哈薩克途中與隨行記者談話，被問到是否會在努爾蘇丹見習近平，他回答：「我沒有關於那件事的任何消息。我向來準備好前往中國。」

方濟各7月接受路透社訪問時曾說，希望梵中主教任命臨時性協議在10月續約。

習近平14日至16日訪問哈薩克與烏茲別克，這是中國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情幾乎徹底關閉邊界以來，習近平首次正式出訪外國。

方濟各將在哈薩克待到15日，出席第7屆世界和傳統宗教領袖大會（Seventh Congress of Leaders of World and Traditional Religions）。支持俄國攻打烏克蘭的俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）將缺席。

外界原本預期基里爾將參加大會，方濟各曾數度表示願意與他對談。

方濟各儘管膝痛，仍舊拄杖在飛機上走動與記者打招呼，如同以往這類訪問。他在回座時露出疼痛的樣子。 （譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110913