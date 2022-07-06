梵中主教任命協議若續約 專家：教廷外交重大勝利

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）教宗方濟各昨天接受路透社專訪表示，期盼梵中主教任命臨時性協議10月再次續約。一位台灣退休大使透露，這代表梵中已溝通談判，再次續約應已確定，將是教廷外交的重大勝利，因為該協議是教廷瓦解中共藉「宗教中國化」壓迫宗教自由的槓桿。

中共推行宗教中國化，過去長期視梵蒂岡是干預宗教內政的「外國勢力」，拒絕依照天主教義，由教宗任命主教。2018年梵中簽署2年一期的主教任命臨時性協議，條約內容雖保密，但教宗多次提到，協議最主要精神是中國政府承認教宗對中國主教有最後任命權。

該位不願具名的大使向中央社表示，教宗昨天在路透社專訪中重申「梵中協議確認教宗對中國主教任命有最後決定權」，亦即梵中雙方都承認教宗是中國教會的領導，由國際法時效原則的精神來看，這具有極為重大的意義。

該位大使解釋，從2018年9月梵中簽署協議到這次續約，教宗與國際媒體屢次提到梵中協議賦予教宗對中國主教的最後決定權，中國政府4年來對此皆緘默以對，國際上的時效原則已確立，中國已無法否認此一主張。

不過一位梵中學者則向中央社記者分析，梵中關係未必如此樂觀，因為在過去2年公開資訊裡，沒有看到中國提出任何主教候選人，讓人懷疑「中國在遲疑什麼」。

且香港主教周守仁6月初曾發表一篇文章「蓬勃成長於夾縫中」，文中影射香港教會只能靠信仰與天主的愛來戰勝中國施加的迫害，質疑難道梵蒂岡認為續約是保障香港宗教自由的良方？

該位學者表示，教宗在路透社專訪中引用過去的「東方政策」比喻梵中關係，認為教廷在冷戰期間也透過與東歐共產國家打交道，降低共產體制對天主教人士的迫害，但教宗未明說的是，一般歷史學家都推崇東方政策促進東歐共產國家垮台、柏林圍牆倒塌，難道教宗不點破，中國共產黨就不會意識到其關聯性？

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一位中國天主教地下教會人士則向中央社記者表示，他對梵中再度續約感到憂心，因為中國共產黨總是說一套做一套，一面宣導外國勢力不得干預中國內政，一面又同意教宗對中國境內主教的最後決定權。

該位地下教會人士表示，他擔心教宗為了換取對中國主教任命的最後決定權，不惜犧牲中國地下教會，不惜背離天主教教義、放棄公理正義，情勢發展已引發許多中國教友疑慮，認為天主教在教宗方濟各與習近平手裡恐將走向「裂教」。（編輯：翟思嘉）1110706