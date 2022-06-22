中國迫害宗教 神父面臨拆教堂要脅

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（中央社台北22日電）「自由亞洲電台」（RFA）21日報導，河北石家莊市欒城區天主教油通地下忠貞教堂面臨被拆除的逼迫，當地宗教局和公安局官員近日更要脅，主教董保祿等須加入官方的天主教愛國會。

官員找上門之前，報導說，董保祿於6月17日發網文稱：「教友必須進入愛國會大堂，神職者必須入愛國會，不入不允許行宗教職務，這就是沒有人權，信仰自由，這就是中梵協議的結果。」

據中國和梵蒂岡於2018年簽署、在2020年10月延長兩年的協議，梵蒂岡要求中國承認教宗對中國主教的最終決定權，梵蒂岡方面則承認中方任命並曾被開除教籍的主教，不過協議的細節並未披露。

董保祿多年來持續發聲，反對中梵協議，不願透露姓名的當地教友說，據他瞭解，董保祿是經秘密祝聖的主教，信仰堅定。

董保祿則說，當局尚未拆教堂，據他的看法，當局不會親自動手拆除，而是找人拆。

被威脅取締和拆除的欒城區油通地下忠貞教會堂，位於距石家莊市區20公里的農村，平時有上千名教友聚會讀經。

董保祿表示，他正遭受當局監控，但並不感到恐懼：「實話實說，咱也不怕了，怕什麼，這麼多年我們都是在刀刃上生活…農村裏人家還住著工作組呢…24小時監控啊！」

不僅董保祿被迫害，此前還傳出河北省另個城市保定，當地至少10位神父突然失蹤，其中多人是在4月29日至30日間被警方帶走。

美國民間人權團體對華援助協會（ChinaAid）負責人傅希秋牧師表示，保定教區神父大批失蹤，這與中國當局在去年開始施行的「宗教教職人員管理辦法」有關。

他說，這是以宗教中共化、中國化的名義，把各個宗教的神職人員，從牧師到神父、主教等，全都培養成支持中共領導人習近平與中共意識形態的黨棍。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110622