港媒：北京貫徹宗教中國化 從整改教堂寺廟著手

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（中央社記者張謙香港4日電）香港媒體分析，北京當局藉由整改清真寺等宗教建物著手，持續貫徹宗教中國化政策。

「星島日報」今天刊登文章指出，中國全國政協主席汪洋上週在青海西寧考察，據央視新聞聯播，他曾現身東關清真寺，聽取住持向他介紹整改前後的變化，原來的阿拉伯風格圓頂和宣禮塔拆了，並高掛五星旗取代。

文章表示，這是去年東關清真寺爆發整改風波後，官方首度證實並公開展示，凸顯當局將貫徹宗教建築中國化。

據指出，西寧東關清真寺已有近700年歷史，始建於明朝洪武年間，原先是以中國宮廷風格建造，但在上世紀初的政治動盪中幾乎被摧毀。

上世紀90年代，當局予以修復，成為當地穆斯林宗教活動的中心，也是中國重點文物保護單位。

去年7月，東關清真寺宣布，正門大樓維修和改造即將動工，暫停開放而引發風波。

後來，寺方發布聲明：「個別信教群眾對改造工作有誤解。」還說改造只限於不屬於文物的東樓穹頂和宣禮塔，呼籲當地穆斯林「不信謠、不傳謠」、「防止有人藉機影響民族團結，破壞社會穩定」等。

文章表示，除了東關清真大寺，位於西北寧夏首府銀川最大、始建於明朝的南關清真寺，原本的圓頂和宣禮塔已於2020年拆掉。

分析指出，這是基於「宗教中國化的要求」，中國官方強調在宗教建築服飾、音樂，雕塑、繪畫、裝飾等方面體現中國風格，甚至天主教、基督教的教堂也被要求中國化，多年前曾發生浙江省拆十字架風波。（編輯：曹宇帆）1110704