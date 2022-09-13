習近平2年多來首外訪 分析：重振中國外交實力

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（中央社台北13日電）習近平將於14日展開其2年多來首次外訪到中亞國家。英媒表示，習近平中亞之行是要重振中國在國際舞台的影響力，顯示中國仍有可靠夥伴，以及釋放反美陣線的訊號。

習近平將於14至16日到撒馬罕（Samarkand）出席上海合作組織峰會，並出訪哈薩克及烏茲別克，期間會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

10月中共舉行20大後，習近平預料將於11月出席在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，並可能與美國總統拜登（Joe Biden）會面，接著出席在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

英國金融時報13日報導，習近平2年多來首次外訪，會發現這個世界變了很多。自從2020年初中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並關閉國門後，今年俄羅斯入侵烏克蘭，美國與西方國家及民主體制聯合抵抗中國崛起。

報導引述位於波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基（Jakub Jakóbowski）表示，蒲亭與習近平需要一個強大的反美陣線訊號，不論是面向國際或國內民眾都需要。

習近平與蒲亭最近一次見面是今年2月4日北京冬季奧運會開幕之際，雙方當時發表「合作無禁區」的聯合聲明。今次2人再會面，也會展示北京與莫斯科的密切關係。

另一方面，習近平要透過這次中亞之行及之後的外訪，展現中國在國際上的影響力。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）表示，習近平中亞之行是要展示中國的國際合作夥伴，證明中國不是被孤立及仍然有可靠的合作夥伴，以及關注他作為世界領袖的第2個10年。

孫韻表示，習近平與浦亭會面也顯示2人對於美國威脅的共同看法。

全球風險諮詢機構Control Risks的專家吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，北京未必有很大的迫切性解決與西方國家包括歐盟關係惡化的問題。

他說，許多中國政界人士猜測，西方國家對烏克蘭最近的表現感到重新振奮只是暫時性，它們經不起經濟壓力，西方國家包括美國將會有所改變。

他說，習近平可能會優先與一些並非與美國走得很近的國家加強聯繫，而不富裕的非西方世界也不想要新的「美國主導的霸權」。

美國聖地牙哥加州大學政治學系助理教授史為夷 （Shi Weiyi）表示，中國及美國已有一段長時間分別建立自己的影響力範圍，並在俄烏戰爭及疫情後進一步加深。習近平重新踏上世界舞台是要在俄烏戰爭及疫情後的不確定性中，重振他的外交政策綱領，包括他提倡的「一帶一路」計劃。

報導表示，習近平希望2年多來首次出訪，同時可以展示他在國內政治權力的自信，不過中國正因「清零」抗疫總方針而多處封城。

對於習近平出訪是否應被視為北京將改變「清零」方針的訊號，分析人士存在分歧。孫韻表示，對於國內民眾，習近平連串外訪是要展示他獲第3個任期已被世界接納，加強其合法性。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110913