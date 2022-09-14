反君主制示威人士被捕 英公民團體批警執法不當

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國反君主制抗議人士連日來公開挑戰國王查爾斯三世（King Charles III）登基一事，今天有公民自由團體批評警方對待這些抗議人士的方式不當。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，英國舉國哀悼，國內罕見出現團結一致氛圍，但也有人質疑是否存在異議空間。數個公民自由團體警告，警方並未尊重少數小團體反對君主制的權利。

社群媒體昨天瘋傳一段影音，顯示一名女性示威者在倫敦國會大廈外，手持「不是我的國王」（Not My King）抗議標語，與至少4名員警對峙。

有人看到她被護送離開現場，據說她被迫站在遠離國會大門的另一個地點。

兼具律師身分的氣候行動主義者鮑爾斯蘭（Paul Powlesland）也在社群平台推特（Twitter）透露，他在國會大廈對面舉起一張白紙後，一名員警曾警告他有被捕的風險。

鮑爾斯蘭上傳一段他與一名員警交談的影片，並寫道：「他證實，如果我在上面寫下『不是我的國王』，他會根據公共秩序法（Public Order Act）逮捕我，因為有人可能會受到冒犯。」

法新社報導另一起事件，英格蘭南部牛津（Oxford）一名45歲男子在查爾斯三世即位的公開宣告期間高喊「誰選出了他？」（Who elected him?），隨即遭到逮捕。

自由運動團體的貝克（Jodie Beck）表示，抗議權是「健全且正常運作的民主重要一環」。

她透過聲明表示：「看到警察用如此嚴厲且具懲罰性的方式來行使他們廣泛的權力，以箝制言論和表達自由，令人非常憂心。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110914