日相擬包機訪美 空軍一號供日皇出席女王國葬

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府正進入最後協調階段，兩架日本政府專用機原則上將供日皇德仁夫婦出席英國女王國葬之用；至於同時期安排出席聯合國大會的首相岸田文雄，擬罕見包下兩架民航機出訪。

日本朝日電視台報導，岸田文雄計畫9月19日訪美出席今年聯合國大會，日本政府正協調不搭乘日本政府專機、也就是日本空軍一號，這對日本首相出訪來說相當罕見。

日本政府相關人士表示，日本政府正安排德仁夫婦搭乘日本空軍一號前往英國，參加預定9月19日舉行的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬。

日本政府擁有兩架航空自衛隊的「政府專用機」，供皇族或首相等人出訪之用；著眼危機管理，空軍一號及空軍二號會同時執飛，一架作為主要運輸機、一架作為後備機。

因此，日本政府正協調包下兩架民航機，讓在日皇出訪期間要前往美國紐約的岸田文雄使用。

雖然日本首相出訪很少不搭乘空軍一號，但過去在2009年2月時，時任首相的麻生太郎也曾搭過全日空航機訪問俄羅斯薩哈林州。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110915