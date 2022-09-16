上合組織擴編納入伊朗 增加埃及等7對話夥伴

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圖為15日中國國家主席習近平（左起）、俄羅斯總統蒲亭及蒙古總統烏赫那在烏茲別克合影。（路透社）

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（中央社台北16日電）上海合作組織今天大擴編，上合峰會今天簽署伊朗加入成員國的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，並批准同意埃及、沙烏地阿拉伯等7國為新的對話夥伴。

新華社報導， 上海合作組織 上海合作組織 2001年6月15日在中國上海宣布成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。

目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。 看更多 關閉 成員國元首理事會第22次會議16日在烏茲別克撒馬罕國際會議中心舉行，取得一系列重要成果。

上合組織成員國領導人簽署並發表「上海合作組織成員國元首理事會撒馬爾罕宣言」。會議發表了關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等多份聲明和文件。

據報導，上合峰會領導人還簽署關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，批准埃及、沙烏地阿拉伯、卡達；同意巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特、緬甸為新的對話夥伴；批准成員國睦鄰友好長期合作條約未來5年實施綱要等一系列決議。

中國國家主席習近平今天在峰會表示，近來，越來越多國家申請加入「上合大家庭」，充分表明上海合作組織的理念深入人心，發展前景被廣泛看好。推動本組織發展擴員、發揮本組織積極影響，將為維護亞歐大陸以及世界持久和平和共同繁榮注入正能量、創造新活力。中方支持積極穩妥做好擴員工作；給予有關申請國相應法律地位。

上海合作組織成立於2001年6月15日，目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。（編輯：楊昇儒）1110916