習近平會白俄總統 建立全天候全面戰略伙伴關係

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（中央社記者邱國強北京16日電）中國國家主席習近平15日在撒馬罕會見白俄羅斯總統魯卡申柯。雙方決定，將中白關係定位提升為「全天候全面戰略伙伴關係」。在俄烏戰爭中，白俄羅斯被外界視為俄羅斯的盟友。

白俄羅斯是上海合作組織的觀察會員國，長期以來也一直是俄羅斯的盟友。俄羅斯入侵烏克蘭，白俄羅斯被廣泛認為站在俄羅斯一方，且成為俄軍侵烏的跳板，因此在部分領域也同樣遭到西方國家制裁。

至於「全天候全面戰略伙伴關係」，在中方定義中可說屬於極高級別的雙邊關係。先前，中國與關係密切、被戲稱為「巴鐵」的巴基斯坦，定位的還只是「全天候戰略伙伴關係」。而這次與白俄羅斯的定位，則在「全天候」後又加上「全面」二字，級別更高一層。

新華社報導，出席上合組織峰會的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）則說，白中關係定位提升為「全天候全面戰略伙伴關係」，完全符合白中關係現狀和需要。白方將「永遠肩並肩同中國站在一起，做中國最可靠的朋友」。兩人會見後，雙方即發表「中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於建立全天候全面戰略伙伴關係的聯合聲明」。

根據報導，習近平說，中白建交30年來，兩國關係不斷提質升級，全方位合作紮實推進。中白關係定位提升為「全天候全面戰略伙伴關係」，實現了中白關係的歷史性跨越。中國願與白俄羅斯一道，加大相互政治支持，釋放各領域合作潛力，推動中白關係得到更大發展，更好造福兩國人民。

他提到，在涉及中方核心利益問題上，白方始終給予中方堅定支持，中方對此高度評價。中方堅定支持白方走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力以任何藉口干涉白俄羅斯內政，並願與白方推動落實全球發展倡議和全球安全倡議，維護國際公平正義。

習近平說，中方願與白方保持密切交往，在投資、經貿等領域開展互利共贏合作，推動中白工業園區朝著綠色、智慧、生態、數位化方向發展。雙方要繼續舉辦好「中白地方合作年」活動，開展高校人才聯合培養。中方願繼續為白方抗擊COVID-19疫情提供支持和幫助。

根據報導，魯卡申柯說，白中關係定位提升為「全天候全面戰略伙伴關係」，完全符合白中關係現狀和需要。白方堅定不移深化對中關係，堅定支持中國不斷發展壯大，堅定支持中國「實現國家統一」，堅定支持中方在涉台等核心問題上的立場，將「永遠肩並肩同中國站在一起，做中國最可靠的朋友」。

會見後，雙方發表「中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於建立全天候全面戰略伙伴關係的聯合聲明」，並簽署關於科技、司法、農業、電子商務等領域合作文件。（編輯：陳沛冰）1110916