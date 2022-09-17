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吉爾吉斯與塔吉克爆發激戰 俄羅斯週邊國家接連出事

2022/9/17 06:33（9/17 07:25 更新）
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吉爾吉斯16日表示與中亞鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，造成24人死亡。圖為吉爾吉斯邊防衛隊發布的影片，可以看到邊境正在發生衝突。（Kyrgyz Border Guard Service/Handout via 路透社）
吉爾吉斯16日表示與中亞鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，造成24人死亡。圖為吉爾吉斯邊防衛隊發布的影片，可以看到邊境正在發生衝突。（Kyrgyz Border Guard Service/Handout via 路透社）
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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克16日綜合外電報導）吉爾吉斯今天表示與中亞鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，造成24人死亡，成為前蘇聯成員國最新一起暴力衝突。位在高加索地區的亞美尼亞和亞塞拜然13日至15日為了爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區再起衝突，共造成兩國超過200名軍人喪生。

在聲明中，吉爾吉斯邊境服務機構指出，所屬部隊持續抵抗塔吉克的攻擊。

吉爾吉斯邊境服務機構表示，「從塔吉克方面，持續對吉爾吉斯陣地進行砲轟。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，吉爾吉斯衛生部後來表示，有24人死亡和87人受傷，但未說明其中多少人隸屬軍方。

俄羅斯新聞社（RIA）引述吉爾吉斯國家安全委員會首長塔西耶夫（Kamchybek Tashiev）報導，軍事人員傷亡嚴重。

他說：「目前情勢困難，明天會演變成怎麼樣，沒有人能夠確保。」

根據俄羅斯國際傳真社，吉爾吉斯緊急狀態部指出，超過13萬6000人已自戰區撤離。

稍早吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）在烏茲別克舉行的區域高峰會中達成協議，雙方軍隊停火撤退。

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亞塞拜然和亞美尼亞為了納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）領土爭議展開的談判起步沒多久，就在13日爆發3天的軍事衝突。這是兩國自2020年為了爭奪納卡區交戰後，最嚴重的一次戰鬥。據兩國官方發布的數字，雙方陣亡人數達206人。

亞美尼亞和亞塞拜然2020年的衝突為期6週，造成超過6500名士兵陣亡，後來俄羅斯介入斡旋，雙方簽署和平協議停火。根據協議內容，亞美尼亞讓出控制數十年的大片領土給亞塞拜然，另外，俄羅斯部署約2000名維和人員，負責監督停火協議的執行。（譯者：徐睿承）1110917

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