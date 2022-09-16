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俄軍大規模屠殺 烏克蘭收復城鎮發現亂葬崗約450座墳塚

2022/9/16 18:57（9/16 19:20 更新）
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烏克蘭總統顧問波多利雅科16日表示，烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現的一處亂葬崗經數算有大約450個墳塚。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）
烏克蘭總統顧問波多利雅科16日表示，烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現的一處亂葬崗經數算有大約450個墳塚。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）
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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問波多利雅科今天表示，烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現的一處亂葬崗經數算有大約450個墳塚，而這只是諸多亂葬崗之一，顯見俄軍的恐怖、暴力、酷刑和大規模屠殺已蹂躪當地數個月。

法新社報導，波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社交媒體上發布一張照片，顯示一排排木製十字架和最近在一處林地挖出的土堆，照片並配有上述說明。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚向全國發表談話時稱，烏軍奪回伊久姆（Izyum）後，發現一處亂葬崗，但未提供其他細節。

俄羅斯被控攻擊烏克蘭平民，可能足以構成戰爭罪行，尤其是在首都基輔以外的城鎮。基輔郊區類似布查鎮（Bucha）等地方，3月間被烏軍重新奪回後，發現數十名平民遭俄軍法外處決。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，烏克蘭「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）昨天表示，在伊久姆發現的一些墳塚是新的，埋在那裡的遺體「大部分是平民」。

伊久姆4月曾遭到俄軍猛烈砲擊，這座位在哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）地區邊界附近的城鎮在5個月的占領期間成為入侵俄軍的重要樞紐。

烏軍於10日奪回伊久姆和東部哈爾科夫州大片領土，在戰略上重創俄軍在烏東的軍事行動。

哈爾科夫地區警方調查部門負責人博爾維諾夫（Serhii Bolvinov）稍早告訴英國天空新聞網（Sky News），哈爾科夫地區可能還有其他亂葬崗。

博爾維諾夫說，到目前的挖掘顯示，受害者死於各種原因。他說：「我們知道有些人被殺（槍殺），有些人死於砲火，有些人死於空襲。還有許多遺體死因尚未確定。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110916

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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