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印尼非法金礦暴雨後坍方 約20人被埋至少7死

2022/9/17 16:39
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（中央社印尼坤甸17日綜合外電報導）印尼一處非法金礦發生土石坍方，約20人被埋在裡面。官員今天說，救難人員已發現7具遺體。

法新社報導，事發地點在印尼婆羅洲（Borneo）西部的西加里曼丹省（West Kalimantan），當地暴雨造成土石坍方時，罹難者都在光禿禿的山坡上挖掘金礦。

印尼擁有豐富礦產，各地常有未取得開採許可的非法礦區，這些礦區廢棄後，會引來當地人在缺乏安全裝備的情況下搜尋殘餘金礦。

在印尼，土石流頻頻導致礦場事故，尤其是在雨季。

Lembah Bawang地區負責人艾德瑞斯（Adris）今天告訴法新社：「有7人喪命、5人受傷。其他人仍下落不明。」這起事故發生在15日，但因地點偏遠，消息並未立即傳開。

加里曼丹地區的林地面積因大量砍伐而遭破壞，從而加劇全球暖化效應。

今年4月，印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）一處懸崖坍塌引發土石流，導致一座非法金礦的12名女礦工喪命。

去年，蘇拉威西島（Sulawesi）巴利吉茂桐縣（Parigi Moutong）一座非法金礦場坍方，6名礦工死亡。

2020年，蘇門答臘有11名礦工因暴雨引發土石流而喪生。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110917

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