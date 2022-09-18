更多編輯台推薦新聞：
南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度
國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

數十年最強風暴襲阿拉斯加州 洪水沖斷房屋地基

2022/9/18 11:16（9/18 11:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太平洋颱風莫柏重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水。（美聯社）
太平洋颱風莫柏重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州洛杉磯17日綜合外電報導）美國氣象預測機構今天表示，一個威力強大的風暴重襲阿拉斯加州西部，引發巨大暴潮和洪水，部分住家的地基受損。

法新社報導，太平洋颱風莫柏（Merbok）餘威成了數十年來這個時節影響當地最強的風暴之一，預計整個週末都會持續肆虐沿岸地區。

美國國家氣象局（NWS）在社群媒體推特（Twitter）表示，危險情況包括「極端大浪、暴潮、颶風等級的強風、海岸侵蝕和大豪雨」。

國家氣象局阿拉斯加州費班克（Fairbanks）辦公室推文說：「洪水情況會變得更糟。」

阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska-Fairbanks）氣候學家托曼（Rick Thoman）在電子郵件中告訴法新社說：「這輕而易舉成為白令海50年來早秋威力最強的風暴。」

國家氣象局費班克辦公室表示，在沿海村莊戈洛文（Golovin），「學校周圍有大水，住宅和建物被水淹，至少有幾間住宅已飄離地基」。

多張上傳社群媒體的照片顯示災情有多嚴峻。美國有線電視新聞網（CNN）的畫面顯示，一棟房屋漂浮在河水中往下游而去，直到卡到橋梁下緣才停了下來。

國家氣象局描述說，濱海城市諾姆（Nome）沿岸的「海水波濤洶湧」，暴潮浪高直逼3.3公尺，創1974年以來新高。

國家氣象局表示，他們已記錄到每小時145公里的最大陣風，預計稍後還會有更強的風勢。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110918

延伸閱讀
颱風南瑪都逼近 日本氣象廳對鹿兒島縣發布特別警報巴基斯坦空前大洪水 已近1500人喪生大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族