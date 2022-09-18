日本研究孕婦接種COVID-19疫苗 胎兒可獲抗體

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本國立醫院機構三重醫院等組成的研究團隊發現，孕婦接種COVID-19疫苗後，抗體可透過母體轉移到胎兒體內。也就是說，孕婦接種疫苗有助同時保護母體與將出生的新生兒。

日本放送協會（NHK）報導，三重醫院副院長菅秀等人組成的團隊，針對146名接種兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞（Pfizer）疫苗孕婦生產後血液，及從臍帶採集臍帶血進行分析，調查可以抑制病毒活動的中和抗體值。

結果發現，臍帶血中的中和抗體值是母親血液中的1.68倍，因此確認孕婦接種疫苗後，抗體能透過胎盤轉移到胎兒體內。

研究團隊還分析孕婦什麼時候接種第2劑疫苗，轉移到胎兒體內抗體值會較高，結果顯示，最高的時期是在懷孕28週到34週間接種第2劑疫苗。

不過，研究團隊也確認，就算孕婦是在懷孕初期或接近生產的時期接種第2劑疫苗，也會有一定程度高水準的抗體轉移。

菅秀說，在保護新生兒健康方面，由母親給予大量免疫力很重要，不論是為了保護孕婦本身或是將出生的嬰兒，都希望孕婦能考慮接種疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110918