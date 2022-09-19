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英女王靈柩繞行至威靈頓拱門 鳴炮鳴響最後致敬

2022/9/19 21:36
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世國葬結束後，放在火砲車架上的靈柩耗時1個多小時抵達威靈頓拱門，再由靈車送往溫莎城堡。過程中，御用皇家騎炮隊每分鐘行鳴炮禮，大笨鐘也每分鐘鳴響。

在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的隆重國葬儀式進入尾聲時，「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）奏起輓歌「最後崗位」（The Last Post）後，西敏寺和全英國進行2分鐘默哀，隨後唱國歌並吹奏風笛，然後宣告儀式結束。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的橡木靈柩被護送放置在火砲車架上，轉往相隔2公里餘、在海德公園角（Hyde Park Corner）的威靈頓拱門（Wellington Arch）。

英國廣播公司（BBC）直播報導，英王查爾斯三世（King Charles III）、王室其他資深成員步行，緊隨靈柩後方；王后卡蜜拉（Camilla）、威爾斯王妃凱特坐在他們後方的車上參與送葬行列。

哈利王子（Prince Harry）沒有著軍裝參加女王國葬。他在卸下王室職務後也失去了榮譽軍銜。

薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle）、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie）坐在送葬隊伍第2輛車上。

行進過程中，御用皇家騎炮隊（The King's Troop Royal Horse Artillery）在海德公園內每分鐘行鳴炮禮，大笨鐘（Big Ben）也每分鐘鳴響。

走在隊伍最前方的是加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）隊員。

靈柩沿著白金漢宮（Buckingham Palace）前面的林蔭大道（The Mall）前進時，先後經過由女王揭幕、向她雙親致敬的雕像。

女王於1955年為紀念她父親喬治六世國王（King George VI）的銅雕揭幕。附近於2009年揭幕的另一銅雕，則是紀念2002年以高壽101歲逝世的女王母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother）。

夾道觀禮群眾幾乎陷入靜默，聚精會神感受著，向女王致以哀思。

靈柩於台北時間晚間8時30分許抵達威靈頓拱門後，再次由一組擲彈兵衛隊女王連（The Queen's Company, First Battalion Grenadier Guards）抬起靈柩放上靈車，將開往倫敦以西、女王生前鐘愛的溫莎城堡（Windsor Castle）。

女王靈柩繞行倫敦的同時，各國領袖則前往參加外交大臣柯維立（James Cleverly）主辦的接待儀式。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110919

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