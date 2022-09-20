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颱風攪局延後訪美 日相岸田啟程出席聯合國大會

2022/9/20 12:04
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天上午搭乘包機前往美國紐約出席聯合國大會。岸田原訂9月19日啟程，但為因應颱風南瑪都侵襲日本延後出訪。

日本產經新聞報導，岸田今天上午出發前在首相官邸受訪時說，在國際秩序基礎遭受撼動的現在，「包括強化聯合國功能在內，會向國際社會準確地說明日本政府的想法」。

至於南瑪都在日本國內釀災的部分，岸田說，將派遣工作人員前往當地，迅速就災後復原進行因應。

岸田說，此行訪美將在紐約分別跟英國首相特拉斯（Liz Truss）及土耳其、菲律賓、伊朗等國領袖進行會談，「希望就各項國際課題進行商議及合作」。

談到此行是否會舉行日韓領袖會談，岸田說，尚未決定任何日程。

岸田將出席日本時間9月21日（當地時間9月20日）舉行的聯合國大會一般性辯論發表演說，也在協調跟美國總統拜登進行會談。岸田夫人裕子首度隨行，訪團一行預計9月23日返回日本。

由於兩架日本政府專用機日前供日皇德仁夫婦訪英之用，所以岸田此行罕見採取包下民航機的作法出訪。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110920

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