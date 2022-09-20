Podcast埋伏筆 美陳年凶殺案主嫌獲撤罪

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（中央社巴爾的摩19日綜合外電報導）美國一起因熱播Podcast節目而廣受全球聽眾注意的命案出現重大轉折，薩伊德（Adnan Syed）20多年前因涉嫌謀殺前女友而遭判無期徒刑後，今天獲法官撤銷定罪。

綜合美國全國公共電台（NPR）和法新社報導，薩伊德的前女友李海敏（Hae Min Lee，音譯）1999年被人發現遭勒斃陳屍公園，隔年，18歲的薩伊德遭定罪並被判處無期徒刑。

薩伊德和李海敏在高中都是榮譽生，男方是巴基斯坦裔，女方是韓國裔，由於兩人都來自父母思想保守的移民家庭，因此是私下秘密交往。

儘管遭定罪，薩伊德一再堅稱自己是清白的，但多次上訴都遭駁回，就連美國最高法院2019年都拒絕審理他的案件。

然而，馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）州檢察官莫斯比（Marilyn Mosby）上週意外宣布，她已要求法官撤銷薩伊德的有罪判決，以利進行進一步調查。

助理州檢察官費德曼（Becky Feldman）今天告訴法官，這項決定是基於兩項新發現，一與其他2名潛在嫌疑人有關，二與用來定薩伊德罪行的手機資料的可信度有關。

儘管檢方在聲請中要求法官撤銷定罪，他們並沒有說薩伊德在這起犯罪中是清白的，而是對「定罪的完整性」缺乏信心。

對此，巴爾的摩市巡迴法院法官芬恩（Melissa Phinn）今天撤銷薩伊德的有罪判決，下令將現年41歲的他釋放並進行居家監禁。

當法官下令解開薩伊德的手銬腳鐐時，法院響起了歡呼聲。

薩伊德的案件因2014年Podcast節目Serial而引發全球關注。這個每週更新的節目中，主持人兼記者帶聽眾重溫定罪細節，並對薩伊德的罪行提出質疑。

他的案件也被HBO頻道製播成4集紀錄片，片名為「謎案追蹤：薩伊德事件」（The Case Against Adnan Syed，暫譯）。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110920