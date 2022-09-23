夏季森林大火疑人為 法國逮捕48人、12人判刑2年

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國國家憲兵發言人今天告訴法新社，警方逮捕48名涉嫌於今年夏天在法國引發森林大火的人，其中12人已被判處2年有期徒刑。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）數據，今年夏季，每天有多達1萬名法國消防員出動滅火。大火燒毀超過6萬5000公頃土地，創下自2006年開始有衛星數據以來新高。

法國國家憲兵發言人說，被逮捕的48人中，已有12人被判處2年有期徒刑，還有「十多人」還押候審。

發言人表示：「我們發現（嫌疑人）有年輕人、未成年人、退休人員，大部分是男性。」她還說，嫌犯來自各種背景。

發言人說，有些人有心理問題，有些是精神障礙，還說甚至有些人過去也是消防人員。

根據國家林業局（National Forestry Office）數據，每10起火災中就有9起是人為引發，平均每10起火災中有3起是蓄意縱火。

法國西南部吉倫特省（Girond）受災尤其嚴重，3萬公頃土地被焚毀。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110923