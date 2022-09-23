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澳洲盼與中國建立穩定關係 籲協助終止俄烏戰爭

2022/9/23 17:09
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢表示，儘管在貿易方面存在分歧，但澳洲的目標是跟中國建立穩定關係，她也呼籲中國運用自身作為強權的影響力，協助結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

路透社報導，中國是澳洲最大的貿易夥伴，但近年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、貿易爭端和澳洲指控中國干涉內政等一連串紛爭後，兩國關係處於低點。

黃英賢會晤中國外交部長王毅後，她在昨天告訴記者：「我認為這是一條漫漫長路，雙方必須採取許多步驟才能建立更穩定的關係。」

她指出：「在分歧的問題上，顯然首要就是貿易封鎖問題，這也是我從一開始就關注的議題。」

黃英賢表示，自己跟王毅的會面是有建設性的，她也敦促中國作為聯合國安全理事會（U.N. Security Council）的5個常任理事國之一，應運用自身影響力協助結束烏克蘭的危機。

她說：「中國是一個強權…我們鼓勵作為聯合國安理會常任理事國的中國，對於維護聯合國憲章負有特別責任，應運用自身影響力終結戰爭。」

她還提到，俄羅斯入侵烏克蘭是違法的，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）揚言使用核武更是「不可思議且不負責任」。

黃英賢也表示，她在跟王毅的談話中提到，澳洲籍華裔記者成蕾和澳洲籍華裔作家楊恆均在中國被拘捕且遭控間諜罪的問題。

澳洲的前任保守派政府時代與中國關係急遽惡化，最近剛上台的澳洲工黨政府希望跟中國重建關係，昨天已是黃英賢與王毅在3個月內的第2度會面。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1110923

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