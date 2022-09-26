疑電動車充電爆炸 韓國商場火災2死1傷4失聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）位於韓國大田市的現代OUTLET今天上午驚傳火警，已造成2人身亡、1人重傷，仍有4名員工失聯，消防當局正全力搜救，初步推測是在停車場充電的電動車爆炸釀禍。

韓聯社報導，消防當局上午11時說明現場狀況時表示，在OUTLET地下室東側發現的50多歲及30多歲男性重傷送醫急救不治，另一名40多歲男性同樣重傷，仍在醫院搶救。

另有4名包括物流人員在內的現場員工仍聯絡不上，消防當局正在現場搜救。

位於韓國中部大田市儒城區的現代OUTLET上午約7時45分傳出火警，消防當局派出126名人力及40台裝備前往灌救，但地下一樓的物流卸貨區因堆積大量紙箱，火勢快速蔓延並產生大量煙霧，提高搜救作業困難。

當局表示，地下停車場東側煙霧大部分已排除，正集中處理西側煙霧，搜救隊也分為東西兩側輪番搜索。

目前尚未確認起火原因，消防當局推測，可能是停放在地下停車場充電的電動車爆炸釀禍，仍在調查詳細來龍去脈。

韓國國務總理韓悳洙為此下令動員所有可用裝備與人員，盡快撲滅火勢，避免發生更多人員傷亡。（編輯：馮昭）1110926