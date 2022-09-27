颶風伊恩登陸古巴威力升級 佛州嚴防強風洪災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈瓦那27日綜合外電報導）颶風伊恩（Hurricane Ian）今天早上登陸加勒比海國家古巴西部，威力由2級升級至3級，古巴與美國佛州正加強準備，因應強風及可能發生的洪災。

法新社報導，古巴地方當局表示，古巴西部皮那德瑞奧省（Pinar Del Rio）約5萬居民已撤至安全處，其中6000人安置在政府避難所，其他人則暫住親友家。

美國國家颶風中心（NHC）在今天早上發布的公告中警告，伊恩已轉強成沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale,颶風強度指標，共5個等級）的3級颶風。

此外，美國國家颶風中心也表示：「估計（伊恩）最高風速目前為每小時115英里（185公里），陣風強度加劇。」

美國佛州坦帕市（Tampa）已發布颶風觀察警報，州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布所有67郡進入緊急狀態，由於颶風預計會在28日或29日登陸，官員們正忙著因應。

美國國家颶風中心指稱，伊恩進入墨西哥灣東南部上空後，預計今天威力將持續增強，在接近佛州西岸前，將轉強至4級颶風。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110927