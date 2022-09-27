更多編輯台推薦新聞：
烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

颶風伊恩登陸古巴威力升級 佛州嚴防強風洪災

2022/9/27 19:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈瓦那27日綜合外電報導）颶風伊恩（Hurricane Ian）今天早上登陸加勒比海國家古巴西部，威力由2級升級至3級，古巴與美國佛州正加強準備，因應強風及可能發生的洪災。

法新社報導，古巴地方當局表示，古巴西部皮那德瑞奧省（Pinar Del Rio）約5萬居民已撤至安全處，其中6000人安置在政府避難所，其他人則暫住親友家。

美國國家颶風中心（NHC）在今天早上發布的公告中警告，伊恩已轉強成沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale,颶風強度指標，共5個等級）的3級颶風。

此外，美國國家颶風中心也表示：「估計（伊恩）最高風速目前為每小時115英里（185公里），陣風強度加劇。」

美國佛州坦帕市（Tampa）已發布颶風觀察警報，州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布所有67郡進入緊急狀態，由於颶風預計會在28日或29日登陸，官員們正忙著因應。

美國國家颶風中心指稱，伊恩進入墨西哥灣東南部上空後，預計今天威力將持續增強，在接近佛州西岸前，將轉強至4級颶風。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110927

迪尚特
颶風伊恩來勢洶洶 古巴多省、佛州全州緊急狀態 颶風菲奧娜登陸加拿大威力減弱 東部沿岸防豪雨大浪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族