馬克宏傳規劃20大後訪中 專家：釋放錯誤訊息

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圖為中國國家主席習近平（右起）與法國總統馬克宏2018年1月在北京舉行會談。（中新社）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）法媒27日引述外交消息來源報導，法國總統馬克宏正規劃11月訪問中國並會晤中國國家主席習近平，盼成為台美中的協調者。歐中關係專家巴爾金認為，上述時間點造訪會釋放錯誤訊息，歐洲不該如此天真。

香港「南華早報」7月報導，中國當局邀請馬克宏（Emmanuel Macron）在內的歐洲領袖於20國集團（G20）印尼峇里島峰會後訪問中國；後來陸續有數個消息指出，馬克宏計劃於11月G20峰會前後三度造訪北京。

法媒「重點週刊」（Le Point）27日報導，一個外交消息來源證實訪問行程確實正在規劃中。根據馬克宏身邊親信表示，今年夏天馬克宏就私下表明會晤習近平的意願，且若印尼峰會期間無法舉行雙邊會面，他可以造訪中國。

中國邀訪時機非常敏感，恰為中共第20次全國代表大會（20大）後。20大將於10月16日揭幕，習近平預計取得第3個任期。據南華早報引用法國高階外交官的說法，「針對如何處理這份邀請，巴黎內部出現激烈爭辯」。但中國外交部發言人趙立堅否認邀請，說是「假消息」。

中國和歐盟關係從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後一路惡化。2021年3月，為報復歐盟因維吾爾集中營制裁中國負責官員，北京也對歐盟議員與歐洲機構祭出制裁，雙邊關係跌至谷底，馬克宏前兩年因此未能如願進行年度造訪。

馬克宏第一任期與美國時任總統川普（Donald Trump）不睦，導致跨大西洋聯盟一度失去動能。過去一年由於疫情與俄烏戰爭，北大西洋公約組織「起死回生」，美、法極力彌補嫌隙。美國26日更宣布拜登將於12月1日在白宮接待馬克宏，這是拜登上任以來，首次有外國元首對美國進行國是訪問。

然而重點週刊指出，對法國而言，彰顯戰略自主仍是外交主軸，也是造訪中國的主要目的。另一個目的，則是希望在台海緊張局勢中扮演調解者的角色。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）歐洲與中國關係專家巴爾金（Noah Barkin）指出，連年無法訪中，馬克宏渴望出訪，尤其現在因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，美中關係緊張升級，「很多歐洲領導人都擔心台灣議題...希望透過與習近平談話緩和局勢並減少意外發生的風險」。

巴爾金18日於推特貼文指出，馬克宏與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）可能於11月分別前往中國。他分析，法德領導人也想藉機提醒習近平，中國在俄烏戰爭對俄羅斯的支持是很大的問題；若北京繼續，將會影響歐中關係。

但對歐洲領袖的訪問，巴爾金提出擔憂，表示「在中共20大之後造訪北京將會釋放錯誤訊息」。習近平這時發送邀請函的動機很明顯：展現中國在世界都有朋友，特別在歐洲，且這些外國元首特別在他3度連任領導人後前來中國致意。

巴爾金質疑，很難理解出訪中國的急迫性，因為他們大可在峇里島會晤習近平，並規劃未來馬克宏和蕭茲的聯合出訪，「而非在20大後急著趕過去」。

重點週刊報導，歐洲理事會將於10月20日討論應對這場外交佈局的策略。巴爾金指出，已有東歐國家擔心法、德的俄烏戰爭立場不夠堅定，「法德元首的北京之行勢必引起東歐不滿」。

巴爾金擔憂，面對北京關係，歐盟過去3年來致力打造更清晰一致的外交策略，馬克宏也在2019年說歐洲對中國已不再天真，「但這趟出訪很可能會讓歐洲再度顯得天真」。（編輯：馮昭）1110928