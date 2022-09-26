韓國境內有近3萬美軍 台海衝突時朝鮮半島恐被捲入

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美韓兩國官員承認，兩岸若爆發危機，朝鮮半島很容易牽扯進去。圖為駐韓美軍與韓國軍人正一同進行訓練。（圖取自facebook.com/myusfk）

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（中央社首爾26日綜合外電報導）台灣的緊張情勢引發一個棘手的議題，那就是駐韓美軍會不會捲入任何台海衝突？美國和韓國官員承認，兩岸若爆發危機，朝鮮半島很容易被拖進去。

路透社報導，韓國總統尹錫悅在美國有線電視新聞網（CNN）昨天播出的訪問中表示，韓國亟盼與美國合作「擴大自由」，但在台灣發生衝突時，北韓更有可能進行挑釁，韓美聯盟應首先關注這一點。

北韓與中國簽有友好合作互助條約，軍事分析家稱，平壤可與北京協同作戰，或利用危機來追求自己的軍事目標。

美國總統拜登上週表示，若中國入侵台灣，美軍將保衛台灣，引發中國憤怒回應，也使這一地區有美軍駐紮的美國盟邦風險跟著增加。

中國是韓國最大的經濟夥伴，若此地區發生任何軍事衝突，首爾都可能會發現自己如處前線。

北韓支持中國對台灣的主張，並指控華盛頓試圖建立一個「亞洲版北約」，將導致亞洲發生像烏克蘭那樣的危機。

尹錫悅矢言要與美國建立更密切的關係，兩國自韓戰以來簽訂了共同防禦條約，駐韓美軍約有2萬8500人。

被問及中國若攻擊台灣，韓國是否將幫助美國時，尹錫悅並未直接回答。

駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）上週稱，他們會慎重為所有可能情況做好計劃。他20日在韓美研究所（Institute for Corean-American Studies）主辦的一場研討會上說：「在一個地區開始的事，會在該地區內和全世界非常快速地擴散。」

拉卡梅拉說，韓國軍隊在越南與美國人並肩作戰，並且支持阿富汗和伊拉克戰爭，但未來是否參與，取決於韓國自己。

韓國國防部次官申範澈告訴韓國文化放送電視台（MBC），華盛頓和首爾之間沒有進行過這類討論。他說：「我可以告訴我們的國民，我們將確保相關磋商不會朝著破壞朝鮮半島安全的方向發展。」

駐韓美軍發言人表示，有關其在任何地區衝突中的作用問題，應由印太司令部和五角大廈回答，但兩者未立即回應。韓國國防部對相關詢問也尚未回應。

一位前韓國將領稱，許多韓國軍方官員私下預計他們可能再次與中國對抗，他們還記得北京在韓戰中站在北韓一邊。他說：「他們絕對不信任中國，這是他們骨子裡的感受。」

拉卡梅拉去年在確認聽證會上曾表示，他將尋求把駐韓美軍納入「支持美國在該地區利益和目標的行動計劃中」。

五角大廈在夏威夷的亞太安全研究中心（APCSS）教授趙成敏（Sungmin Cho，譯音）表示，2006年華盛頓為「反恐戰爭」動員力量的過程中，首爾同意只要事先獲得徵詢將維持「戰略靈活性」，即「理解」但不必然支持駐韓美軍部隊單位部署到其他地點。

他說：「這件事仍模糊不清，需要在首爾和華盛頓之間進行討論。」

趙成敏稱，在台灣發生衝突時，北韓可能透過對韓國發動攻擊來支持中國，或只是利用這一機會推進其核武器或飛彈發展。

曾在韓國國防部參與國際政策工作至今年5月的前將領朴哲均（Park Cheol-kyun，譯音）表示，駐韓美軍主要著重在陸上部隊，這在台灣海峽衝突中的作用有限。

他說：「這需要的是海軍、空軍和情報資產，因此可以遏制或阻止中國挑釁的美軍大部分在日本。」但他說，韓美聯盟不能忽視中國在這一地區所扮演的角色。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110926