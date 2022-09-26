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北韓試射飛彈隔日 南韓美國展開聯合海軍演習

2022/9/26 13:14（9/26 14:14 更新）
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南韓和美國26日展開5年來首度在朝鮮半島附近的聯合海軍演習。（圖取自facebook.com/myusfk）
南韓和美國26日展開5年來首度在朝鮮半島附近的聯合海軍演習。（圖取自facebook.com/myusfk）
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（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓和美國今天展開5年來首度在朝鮮半島附近的聯合海軍演習，而北韓昨天剛試射一枚彈道飛彈。

法新社報導，美國是南韓重要安全盟邦，在當地派駐約2萬8500名美軍，保護南韓免受擁核的北韓威脅。在南韓前總統文在寅對北韓多年外交行動失敗後，5月上任的南韓鷹派總統尹錫悅矢言加強與美國的聯合軍事演習。

南韓海軍在聲明中說：「這次演習準備展示韓美同盟因應北韓挑釁的強烈意志。」

聲明並說，在南韓東岸為期4天的演習將有20多艘艦艇和各種飛機參與，進行反艦和反潛作戰、戰術機動演習及其他海上行動操演。

北韓今年武器測試活動的次數創紀錄，昨天上午再度試射彈道飛彈。

北韓因發展核武和彈道飛彈計畫，受到多項國際制裁。

南韓總統府本月24日曾表示，已發現北韓準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）跡象。平壤當局上次測試這種武器是在今年5月。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110926

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