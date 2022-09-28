以軍突襲約旦河西岸占領區 巴勒斯坦稱4人遭射殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哲寧28日綜合外電報導）巴勒斯坦官員今天表示，以色列在約旦河西岸占領區一場突襲行動中，射殺了4名巴勒斯坦人。以軍只證實有2人死亡，並稱這次行動，目標是兩名近日在特拉維夫射殺以色列人的嫌犯。

法新社報導，自今年3月以來，約旦河西岸占領區北部的巴勒斯坦武裝團體據點哲寧（Jenin），幾乎每天發生以色列軍隊和巴勒斯坦槍手的衝突事件，這次事件是最新一起。

哲寧省副省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，28日的突襲行動是自今年初以來，「占領軍所發動的行動中最暴力的一次」。

根據巴勒斯坦衛生部記錄，在以色列最新行動中，有4人在實彈射擊中身亡、44人受傷。

4名死者中的哈澤姆（Abed Hazem），其兄弟拉德（Raad）被指是4月間在以色列特拉維夫一個熱鬧夜生活區，瘋狂開槍殺害3名以色列人的凶手。

以軍當下僅證實有2人在這次行動中被擊斃，並表示這次行動目標鎖定2名嫌犯，這兩人涉及近期發生的多起槍擊事件。

歐盟在推特發文，「對今天（以色列）入侵後哲寧的暴力事件激增感到震驚」。（譯者：張欣瑜/核稿：楊明暐）1110928