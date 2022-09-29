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保時捷掛牌首日股價漲 無視全球市場震盪

2022/9/29 17:59
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（中央社法蘭克福29日綜合外電報導）全球豪華跑車製造商保時捷公司（Porsche）今天在德國法蘭克福股市推出首次公開發行（IPO），發揮品牌實力，無視全球市場震盪，成為歐洲近年來規模最大的IPO之一。

法新社報導，保時捷掛牌開始交易時股價漲至84歐元，優於其母公司福斯汽車設定的承銷價82.5歐元，表現也超越疲軟的法蘭克福股市。

儘管全球股市受通膨飆漲，衰退疑慮等不利因素影響，保時捷公司仍依既定計畫大膽發行股票，從發行的股票估算，保時捷估值超過760億歐元。

保時捷執行長、同時也是德國福斯汽車集團（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）表示：「對保時捷而言，這是歷史性的一刻。」

「實現我們客戶的夢想驅動著我們。隨著完成掛牌上市，我們開啟公司歷史的新篇章。」

福斯將自保時捷這次掛牌上市募集94億歐元，其中部分將投入福斯集團加速推動的電動車事業。

以發行的股票價值來看，保時捷是繼1996年德國電信公司（Deutsche Telekom）以來，德國最大IPO，同時也是自2011年瑞士大宗商品巨擘嘉能可（Glencore）以來，歐洲最大上市案。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110929

布魯莫
歐洲史上最大IPO 福斯：推進保持捷今年上市計畫
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