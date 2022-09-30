英國上季GDP意外成長0.2% 緩解衰退疑慮

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）根據修正後的官方數據，4至6月英國經濟成長0.2%，未如先前預期的出現萎縮。在新政府端出減稅計畫引發動盪之際，新公布的數據緩解市場對衰退的隱憂。

法新社報導，英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）發布聲明，4至6月季度國內生產毛額（GDP）增長0.2%，較先前估計的負0.1%為高。

這項消息意味英國經濟沒有陷入衰退，推翻英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）日前的預測，使得首相特拉斯（Liz Truss）受到鼓舞。具有爭議的預算案本週引發巿場混亂，她為此積極辯護。

英格蘭銀行本月稍早指出，英國經濟於7至9月這一季正陷入衰退。

經濟連續兩個季度萎縮，符合「衰退」的技術性定義。

英國新政府近期提出大規模減稅的預算案，導致政府借貸成本飆升，英鎊兌美元匯價一度跌到歷史新低。英國央行28日緊急宣布購買長期國債救市。

英國國家統計局今天也表示，英國經濟規模比疫情前萎縮0.2%，原先它認為會比2019年高0.6%。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）分析師戴爾斯（Paul Dales）表示，好消息是經濟「還未進入衰退」，壞消息是經濟「也並未回到疫情前的水準」。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110930