馬來西亞大選腳步近了 巫統決議：近期解散國會

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）馬來西亞大選腳步近了，馬國最大政黨巫統昨天在最高理事會上決議，國會須在近期解散，以在今年舉行新一屆國會大選；對此，首相依斯邁沙比利今天回應媒體表示，「等待宣布吧」。

星洲日報報導，巫統最高理事會昨天決議，國會須在近期解散，以在今年進行第15屆國會大選。

對此，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天出席一場活動會後接受媒體採訪時表示，巫統昨天已發表相關聲明。盡快進行大選是巫統一直以來的立場，「等待宣布吧」。

依斯邁沙比利說：「我們要還政於民，讓人民重新選出新政府。」

綜合星馬媒體報導，馬來西亞國會將於3日復會，政府預計7日向國會提呈2023年財政預算案。輿論認為，國會可能在預算案提出之後解散。

報導指出，除非臨時出現重大變數，預料在預算案提出幾天後，國會將解散，為大選做準備。同時，為避開馬來西亞年底雨季，大選將以最快速度進行，提名日可能落在10月，投票日可能選在11月初。

依斯邁沙比利將覲見馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah），提出解散國會的建議日期。

馬來西亞最遲必須於2023年9月舉行新一屆國會大選，但首相在取得國家元首同意後，可決定解散國會的時間。依規定，大選須在國會解散後60天內舉行。

巫統是馬來西亞目前執政聯盟中的最大政黨，依斯邁沙比利同時也擔任巫統副主席。

儘管巫統最高理事會決議今年舉行大選，但路透報導，執政聯盟內仍有多位國會議員認為，考量當前國內經濟問題、年底雨季及伴隨而來的水災，不應急在今年舉行大選。（編輯：高照芬）1111001