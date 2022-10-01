俄羅斯併烏克蘭4州 土耳其：嚴重違反國際法

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）土耳其外交部昨天發布簡短聲明表示，俄羅斯併吞烏克蘭4州是「嚴重違反國際法」的行為，不能接受，並呼籲透過談判結束衝突。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）重演2014年併吞克里米亞半島（Crimea）情境，先上演「入俄公投」大戲，並於昨天舉辦盛大儀式，正式宣布將烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州領土納入版圖。

土耳其外交部指出，土耳其不承認俄羅斯2014年經非法公投兼併克里米亞，也在每個場合強調堅定支持烏克蘭領土完整、獨立及主權。

土耳其外交部說，基於2014年採取的立場，「我們反對俄羅斯併吞烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、赫松及札波羅熱地區的決定」。這項決定嚴重違反國際法既定原則，不能被接受。

土耳其外交部表示，這場戰爭的嚴重性不斷加劇，土耳其重申支持透過談判，並在公正和平的基礎上解決這場戰事。

烏克蘭戰爭爆發以來，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其試圖保持中立，並避免加入西方對俄制裁。

土耳其依賴俄羅斯石油及天然氣，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也試著在明年6月選舉前穩住經濟，積極促進與俄貿易。他與蒲亭互動密切，分別於伊朗、俄國及烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會會晤。

但在美方警告並加大施壓力道後，土耳其現在正考慮是否停止使用俄羅斯Mir支付系統進行的交易。

美國再三警告將打擊協助俄國規避制裁的國家，並對美國法律管轄範圍外的違規行為祭出「二級制裁」（secondary sanctions），也就是針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體進行制裁。（編輯：周永捷）1111001