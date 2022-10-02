拉脫維亞國會大選 出口民調：挺烏政黨勝選在望

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（中央社里加1日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭的陰影下，拉脫維亞大選競選以安全議題為主軸；出口民調顯示，拉脫維亞總理卡林斯所屬的中間偏右「新團結黨」將贏得今天的全國大選。

法新社報導，一旦「新團結黨」（New Unity）確定勝選，意味著拉脫維亞將繼續與鄰國立陶宛和愛沙尼亞一同扮演對抗俄國的主要聲音。

出口民調顯示，卡林斯（Krisjanis Karins）的新團結黨以22.5%得票率名列第一。而近年來贏得選票的社會民主派政黨「和諧黨」（Harmony）恐無法通過進入國會門檻。

路透社報導，57歲的卡林斯是拉脫維亞首位當滿任期4年的總理，他擁有美國和拉脫維亞雙重國籍，他受惠於對莫斯科政策，包括限制來自俄羅斯和白俄羅斯的俄國公民入境。

出口民意調查也顯示，由綠黨和區域性政黨組成的「聯合名單」（United List）以11.5%得票率名列第2，接下來是「綠色農民聯盟」（Green Farmers Union ）的10.9%，以及「全國聯盟 」（National Alliance）的8.4%。

另外，根據出口民調，只有一個代表講俄語的少數族群政黨「穩定！」（Stability!），可望以5.4%的得票率通過進入國會門檻。

對許多選民來說，國家安全和對烏克蘭的支持成了這次大選主要議題，同時，位於歐盟和北大西洋公約組織（NATO）東側、人口180萬的拉脫維亞也亟需國家穩定。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1111002