名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝[影]

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（中央社紐約3日綜合外電報導）巴黎時裝週上週登場，美國超模貝拉為法國時尚品牌Coperni登台走秀時，幾乎全裸上陣，設計團隊現場「噴出」一套白洋裝，震驚全場，也引發網友和時尚界廣泛討論。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，25歲的超模貝拉（Bella Hadid）9月30日只穿上內褲和跟鞋、幾乎全裸地走上伸展台，她用右手遮住胸部，表情充滿自信地站在台上。

設計團隊在她性感的身軀上噴上一層白色乳膠液體，緩緩打造出一件高腰開叉、長度及小腿的白色洋裝。隨後貝拉穿著它走秀、展現服裝魅力。

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貝拉的演出在社群平台TikTok上被瘋傳。部分網友還提到這場表演和1999年亞歷山大．麥昆（Alexander McQueen）那場經典的春季走秀相似，當時超模哈洛（Shalom Harlow）邊旋轉身體，兩側的機器手臂同時在她的白裙上噴上黃色和黑色噴漆。

貝拉在走秀結束後，也透過她個人的社群帳號分享幾張特寫照，粉絲和時尚圈紛紛盛讚，裘德洛女兒艾瑞絲（Iris Law）說，這套噴漆洋裝是「史上最棒」。（譯者：張欣瑜/核稿：陳政一）1111003