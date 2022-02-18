追夢無設限 維多利亞秘密首位唐氏症模特兒亮相

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（中央社舊金山18日綜合外電報導）24歲的波多黎各模特兒吉勞本週成為首位出現在知名女性內衣品牌維多利亞的秘密宣傳廣告的唐氏症患者；她時常在社群媒體提到「內在外表無設限」，並鼓勵他人實現夢想。

福斯新聞第8台（FOX 8 News）報導，在遭批缺乏多元性、把不切實際的身材標準強加於女性的情況下，維多利亞的秘密（Victoria's Secret）去年夏天示意將專注於為各體型和背景的女性製作內衣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，維多利亞的秘密新系列商品Love Cloud廣告，邀集各膚色、身材和年齡的模特兒與素人出演，除名模海利畢伯（Hailey Bieber）與跨性別模特兒瓦倫蒂娜桑派歐（Valentina Sampaio）等，吉勞（Sofia Jirau）、消防隊員、飾品設計師和孕婦也加入行列。

吉勞17日在社群媒體分享她對這道人生里程碑的興奮之情，她寫道：「我曾經夢想過這件事，並為此付出努力，今天夢想成真了。」

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2019年開始擔任模特兒的吉勞擁有一家名為Alavett的網路商店，她2020年成為少數在紐約時裝週（New York Fashion Week）走秀的唐氏症模特兒之一。吉勞在她的網站上寫道：「我總是說，『內在外表無設限』，以激勵大家突破自我強加的限制。」

美國有線電視新聞網指出，維多利亞的秘密現正試圖翻轉其幾十年來建立的狹隘性感形象，這一新出爐的多元廣告為行動一環。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110217