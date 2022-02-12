唐氏症女童遭霸凌 北馬其頓總統親自護送到學校[影]

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東南歐國家北馬其頓總統（左1）聽聞一名11歲唐氏症女童（左2）在校遭到霸凌，他決定親自牽著她的手去上學。（圖取自facebook.com/SPendarovski）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）東南歐國家北馬其頓總統聽聞一名11歲唐氏症女童在校遭到霸凌，他決定親自牽著她的手去上學。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北馬其頓總統潘達洛夫斯基（Stevo Pendarovski）本月7日上午，牽著女童阿德米（Embla Ademi）送她前往位於戈斯蒂瓦爾市（Gostivar）的小學。阿德米因罹患唐氏症而在校遭到霸凌。

唐氏症是種染色體異常疾病，患者通常有智力障礙以及比較特徵性的容貌。

影片來源：Претседател на Република Северна Македонија

根據北馬其頓總統府發布的影片，潘達洛夫斯基先是拜訪女童的父母，了解他們一家人每天所面臨的挑戰，並和他們討論解決方案，還贈送禮物給女童，讓她欣喜之情溢於言表。

根據總統府新聞稿，潘達洛夫斯基表示，危害兒童權利的行為令人無法接受，特別是涉及身心障礙兒童，「他們不僅當享有應有權利，在校園裡也應受到公平對待和歡迎，這是我們國家和個人的義務，而這共同使命的關鍵要素是同理心」。

影片中可見到，潘達洛夫斯基目送阿德米走進學校，還在門口向她揮手。

新聞稿引述總統說法，「我們在這個社會中是平等的。我來這裡是為給予支持並提高民眾對包容的認知」，而他也鼓勵並支持阿德米的父母，為和他們女兒一樣的孩子爭取權利。

北馬其頓原屬南斯拉夫一部分，是歐洲東南部一個內陸小國，人口約200萬。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110212