越南公務公職人員薪水低 兩年近4萬人求去

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越南過去兩年多來共有近4萬名公務、公職人員求去，主要集中在教育和醫療領域，相關單位雖然設法改善待遇但仍難以滿足基本生活開銷。圖為越南河內市國小生上課實況。攝於111年4月6日。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月4日

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南公務、公職人員爆發離職潮，理由不外乎是薪水低。越南內務部副部長阮維昇表示，過去兩年來，共有3萬9500名幹部、公務員和公職人員離職或轉業。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮維昇（Nguyen Duy Thang）近日在政府每月例行記者會上表示，2020年年初至2022年年中全國有3萬9500名幹部、公務員和公職人員離職或轉業。

他說，其中有4000多名公務員和3萬5000多名公職人員離職。中央級機構的離職比率為18%，地方機構離職比率為82%。平均每年有1萬5800人離職，占編制內總人數的0.8%，主要集中在教育和醫療領域。

經濟樞紐胡志明市從2020年年初到2022年年中全市有近6200名幹部、公務員和公職人員離職，創下近7年來最高。

阮維昇指出，這種情況有很多原因，但最主要是越南雖然已有很多薪資改革政策，仍不能滿足生活基本需求，所以很多具備良好知識和專業的人選擇了待遇更好的民間單位。

越南教育部長阮金山（Nguyen Kim Son）表示，僅2022年全國就有1萬6000名教師離職，平均每100名教師中就有1人離職。

教師離職的主因就是低薪，阮金山舉例，幼兒園的新進教師一個月才領300萬至450萬越南盾（新台幣約4026元至6039元）。

至於醫療領域方面，從2021年初到今年6月底，已有近 1萬名在公共機構服務的人員轉往私立機構工作。

有資料顯示，在越南公共醫療機構工作的人員平均薪資約為736萬越南盾（新台幣約9777元）。

阮維昇表示，內政部和財政部將向政府呈報，提交政治局、中央和國會審議公共部門幹部和公務員的加薪問題。（編輯：林憬屏）1111004