印度首都德里登革熱激增 一週通報逾400例

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度首都德里地區最近登革熱病例激增，光是在9月最後一週就有超過400人染病，是今年以來以週為單位計算的最高數字。

德里市政公司（MCD）一份報告顯示，德里各醫療機構在9月最後一週總計通報了412例登革熱病例，使得今年以來登革熱病例達到937例，高於去年的341例以及前年的266例。

在印度，市政公司是負責管理及發展人口超過100萬大都市的地方政府單位。

報告說，在今年迄今的937例當中，有693例是發生在9月，相當於74%，同樣高於去年同期的217例和前年同期的188例。

所幸，根據報告，德里並沒有病患因登革熱死亡。

10月1日，德里國家首都轄區首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）召開會議討論因應登革熱病例激增事宜，對策包括提升中小學生警覺性、安排衛生官員查看各轄區積水狀況以及加強防蚊噴霧作業等。

衛生官員指出，德里今年9月間降雨量比往年多，許多坑洞發生積水導致蚊子滋生，是登革熱病例增加的原因。

另方面，德里市政公司上週也接到了19例瘧疾病例通報，以及3例的屈公熱病例通報，使得今年以來瘧疾和屈公熱的總病例分別達到125和23例。（編輯：林憬屏）1111004