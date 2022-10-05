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蓬佩奧公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

2022/10/5 11:00（10/5 11:12 更新）
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前美國國務卿蓬佩奧（圖）4日在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信。圖為9月蓬佩奧在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」。（中央社檔案照片）
前美國國務卿蓬佩奧（圖）4日在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信。圖為9月蓬佩奧在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在推特發文，公開一張來自中國駐美大使館的施壓信，並寫下「中國共產黨要我停止說出真相，這不可能」，更附上丟進垃圾桶圖示。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）5月成立「中國中心」（China Center），負責研擬抗中策略，延攬蓬佩奧擔任諮詢委員會主席。

該中心近日陸續發布「蓬佩奧晚間談話」系列短片，目的是直接與中國人民談論中美關係，分別以「中國共產黨不代表中國人民」、「中國共產黨對美國種族問題的謊言」為題，戳破中國謊言。

蓬佩奧今天在推特公開一封來自中國駐美大使館的施壓信，信中指控哈德遜研究所中國中心發布的影片「毫無根據」，並自稱中國共產黨締造經濟奇蹟、讓8億人口脫貧等政治宣傳。

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信中還提到，根據哈佛大學（Harvard University）民調，90%以上中國人對共產黨和中共政府感到滿意；去年一項調查更顯示91%信任政府。信中也指出：「任何試圖切斷中國共產黨和中國人民的企圖，都註定要失敗。」

面對中共施壓，蓬佩奧在推特貼文中寫下，「中國共產黨要我停止說出真相，這不可能」，並附上一個「丟進垃圾桶」的圖示。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111005

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