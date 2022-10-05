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印尼台灣高等教育展登場 60所大學參展

2022/10/5 18:19
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（中央社台北5日電）今年第2場向印尼招生的台灣高等教育展今起線上舉行3天，台灣共有60所大學參展，預計將吸引上萬名學生參與。

中華民國駐印尼代表處指出，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但為降低群聚感染風險及提高參與度，教育展仍採線上方式進行。

台灣高等教育展由印尼代表處教育組與泗水台灣教育中心舉辦，教育部次長劉孟奇在線上開幕致詞時表示，目前有超過1萬6000名印尼學生在台灣留學，近年則有超過200名印尼的大學講師來台灣進修。過去兩年教育部也補助24名華語教師赴印尼任教，台印尼雙方交流極為密切。

中華民國駐印尼代表陳忠表示，印尼是台灣重要的教育夥伴，為了鼓勵印尼大學生到海外研習，印尼政府推動「國際移動力獎學金」（IISMA）計畫，今年共有12所大學被選定為合作夥伴學校，並有120位學生選擇到台灣交換。

另外他也提及，台灣政府鬆綁國際生畢業後留台工作的規定，增加印尼學生留學台灣的動機。

台灣高等教育展開幕當天，主辦方也邀請印尼教科研部高教總司總司長尼贊（Ir.Nizam）及駐台北印尼經濟貿易代表處副代表祖爾馬丁諾夫（Zulmartinof）線上出席。（編輯：陳惠珍）1111005

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