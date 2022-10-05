捷克布魯諾國際工業展 捷克總理參觀台灣館

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（中央社台北5日電）「捷克布魯諾國際工業展」4日開展，捷克總理費亞拉與多位官員及工商總會理事長到台灣館參觀，費亞拉向在場接待的台灣駐捷克代表柯良叡表示，樂見台捷在科技及教育領域推動合作。

柯良叡向費亞拉（Petr Fiala）表示，台灣近來與捷克在半導體相關領域展開多項合作討論，台灣政府將提供捷克學生獎學金名額，赴台進行半導體產業相關的學習與訓練，合作學校包括馬薩里克大學。

費亞拉回應表示，他曾擔任馬薩里克大學校長，樂見台捷在科技及教育領域推進合作進展。

與費亞拉一同前來參觀台灣館的包括貿工部部長西克拉（Jozef Sikela）、交通部部長庫普卡（Martin Kupka）、工總理事長哈納克（Jaroslav Hanak）及商總理事長德勞希（Vladimir Dlouhy）等人，由柯良叡、駐捷克代表處經濟組長劉若斐、華沙台貿中心主任吳春見親自接待。

外貿協會辦理外交部主辦海外展計畫，協助台灣企業拓展捷克及其鄰近中東歐市場，10月4日至7日帶領16家企業參加「捷克布魯諾國際工業展」，攜手協易、全氟密封、展嘉科技及新環隆機械等企業，以實體及OMO模式，展出伺服沖床、機械精密零件、強固型電腦、油封及銑刀等產品。

另有14家企業以型錄曝光、23家透過捷克夥伴參加展出。這次展覽為第63屆，是中東歐最知名的工業展，計有來自美國、德國、波蘭、斯洛伐克、日本、南韓、巴西及印度等41國超過1000家企業參加。

展覽首日辦理台灣館開幕式，柯良叡、貿工部次長奧切柯（Petr Očko）、南摩拉維亞省副省長南托（Jiří Nantl）、布爾諾商會副理事長庫巴拉（Tomáš Kubala）及捷台商會會長迪維斯（Pavel Diviš）一同為台灣館剪綵，現場包括台商、捷商及捷克工總等公協會約50位貴賓與會。

柯良叡致詞時強調，捷克在機械、汽車及自動化等領域皆有強大工程基礎，台灣在電子業、人工智慧等產業發展迅速且產業鏈完整，因此台捷未來在推進工業4.0合作深具互補合作空間，將持續推動並深化台捷雙邊合作交流。

奧切柯致詞時表示，捷克政府已與台灣簽署「台捷雙邊創新研發合作備忘錄」，開啟台捷創新研發領域合作，至今已有多項合作成果，盼雙方持續在智慧機械等領域深化合作關係。

參展業者表示，展覽國際化、專業度高，搭配活動成功吸引參觀者駐留台灣館，首日已接獲多家斯洛伐克、波蘭等國家買主前來詢問。（編輯：林憬屏）1111005