捷克參院議長維特齊連任 布拉格市長賀瑞普恐下台

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（中央社記者林育立柏林2日專電）捷克參議院日前舉行改選，結果現任議長維特齊順利連任參議員，可望繼續擔任議長，不過捷克政壇另一位友台政要、布拉格市長賀瑞普恐怕即將下台。

捷克參議院改選1/3席次，昨天進行第二輪投票。結果現任總理費亞拉（Petr Fiala）領導的保守黨「人民民主黨」（ODS）大獲全勝，反之前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的最大反對黨「不滿公民行動」（ANO）僅拿下總席位81席的5席。

這次選戰最受捷克輿論矚目的是中部的吉拉瓦（Jihlava）選區，由現任議長維特齊（Miloš Vystrčil）與不滿公民行動候選人納格尤娃（Jana Nagyová）對決。

巴比斯是億萬富豪，納格尤娃曾在他的集團擔任顧問；去年眾議院選舉後下台的巴比斯，有意在明年1月的總統選舉捲土重來，將吉拉瓦選舉視為對政府的不信任投票。

結果維特齊拿下過半的6成選票，可望繼續擔任參議院議長，為費亞拉政府注入一劑強心針。

維特齊曾在2020年9月率團訪台，成為史上第一位在立法院演講的非邦交國議長，在台灣引起廣泛迴響；立法院長游錫堃接受他的邀請，今年7月也在捷克參議院發表演說，堪稱是台灣對歐外交的創舉。

不過，捷克政壇另一位友台政要、隸屬海盜黨的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）恐怕即將下台。

上月的23、24日兩天，除了參院改選進行第一輪投票，首都布拉格等地也舉行地方選舉，結果人民民主黨與結盟的政黨在布拉格市議會總席次65席中拿下19席，不滿公民行動拿下14席，海盜黨僅拿下13席。

未來那幾個政黨在布拉格執政，得看接下來幾週聯合政府談判的結果，不過由於席次排名第3，目前看來賀瑞普連任機會渺茫。（編輯：黃自強）1111002