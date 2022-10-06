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布吉納法索政變動盪 軍事強人卓爾獲任命為總統

2022/10/6 10:27（10/6 10:39 更新）
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布吉納法索不到9個月內爆發第2次政變，根據官方聲明，陸軍上尉卓爾（前）5日獲任命成為總統。（路透社）
布吉納法索不到9個月內爆發第2次政變，根據官方聲明，陸軍上尉卓爾（前）5日獲任命成為總統。（路透社）
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（中央社布吉納法索瓦加杜古5日綜合外電報導）西非國家布吉納法索不到9個月內爆發第2次政變，根據官方聲明，陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）今天獲任命成為總統。

法新社報導，34歲的新軍事強人卓爾9月30日推翻今年1月才上台的軍事強人總統達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba），讓這個貧窮的沙赫爾（Sahel）地區國家陷入動盪。

執政軍方發言人索哥（Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho）在全國電視台上宣讀官方聲明說，卓爾已獲任命成為「國家元首、武裝部隊最高統帥」。

聲明說，卓爾現在將致力保障「國家獨立、領土完整…和國家延續」。

達米巴在經過兩天的僵局後逃到多哥共和國，宗教和部落領袖化解這場僵局。

布吉納法索窮於應付持續7年奪走數以千計人命的聖戰分子叛亂活動，迫使近200萬人逃離家園，並導致1/3地區在政府控制之外。

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武裝部隊內部怒火日益高漲，促使達米巴在1月對民選總統卡波雷（Roch Kabore）發動政變。達米巴任命自己擔任過渡國家元首，矢言將國家安全列為優先要務，但在短暫的平靜之後，攻擊事件再起，奪走數以百計人命。

路透社報導，卓爾9月30日表示，由於達米巴無法處理日益惡化的伊斯蘭主義者叛亂情形，今年1月助他取得政權的一群官員決定推翻這位領導人。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111006

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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卓爾
布吉納法索政變 軍方接受總統達米巴有條件下台布吉納法索1年內兩度政變 軍事強人總統遭推翻
達米巴
布吉納法索政變 遭推翻強人籲軍官恢復理性
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