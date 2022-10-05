布吉納法索政變後爆發反法示威 親俄人士首都集會[影]

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布吉納法索不到9個月內爆發第2次政變，陸軍上尉卓爾的支持者2日在首都瓦加杜古揮舞布吉納法索與俄羅斯國旗。（路透社）

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（中央社布吉納法索首都瓦加杜古4日綜合外電報導）西非國家布吉納法索不到9個月內爆發第2次政變、西非特使結束事實調查任務之際，數十人今天在首都瓦加杜古（Ouagadougou）揮舞俄羅斯國旗示威。

法新社報導，34歲的陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）9月30日推翻今年1月才上台的軍事強人總統達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba），讓這個貧窮的沙赫爾（Sahel）地區國家陷入動盪。

這場以達米巴逃往鄰國多哥共和國告終的戲劇性接管發生之際，布吉納法索爆發暴力的反法示威。法新社記者目睹示威者高舉俄羅斯國旗，高呼支持俄羅斯的口號，要求法國退出布吉納法索，並警告西非經濟共同體（ECOWAS）不要「干預」。

西非經濟共同體代表團今天上午在幾內亞比索外交部長巴波薩（Suzi Carla Barbosa）率領下抵達布吉納法索。幾內亞比索目前是西非經濟共同體主席。

代表團後來表示，他們在「兩次重要會面」後結束了任務。

西非經濟共同體協調人、尼日（Niger）前總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）說，先「和布吉納法索宗教領袖會面後，接著就是與卓爾上尉見面的重頭戲」。

依蘇福表示，布吉納法索週末期間「處於崩潰邊緣」。

一般猜測，卓爾可能仿效非洲法語區其他脆弱的政權，以犧牲該地區前殖民大國與傳統盟友法國為代價，與莫斯科建立密切關係。

民眾在街頭的示威口號包括「法國滾出去」、「西非經濟共同體不要干預」，以及「俄羅斯-布吉納法索合作萬歲」。

在俄羅斯，頗具爭議的「瓦格那集團」（Wagner Group）創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）向卓爾道賀，稱讚他是「祖國真正勇敢的兒子」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111005

影片來源：FRANCE 24 English