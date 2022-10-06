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日本新任警視總監宣示 全力做好廣島G7維安

2022/10/6 15:45
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本東京都警視廳新任警視總監小島裕史今天走馬上任，他表示未來將竭盡全力投入預定2023年在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）維安工作。

日本電視台報導，負責日本首都東京治安工作的警視廳首長「警視總監」，今天進行新舊任人事交接。

歷任日本警界要職的第98任警視總監小島裕史說，能從事確保社會安全安心的工作感到非常光榮，在此同時，也將以臨深履薄的心情面對重責大任。

小島裕史說，警視廳可說實際上引領著全國警察，接下來除了在網路犯罪及特殊詐欺方面進行應對外，也將竭盡全力投入預定2023年在日本廣島舉行的七大工業國集團維安工作。

卸下警視總監職務的大石吉彥（59歲）談到前首相安倍晉三「國葬」維安工作時說，這是賭上警察威信所進行的維安任務，最後也能順利完成。

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產經新聞報導，小島裕史現年57歲，出身大阪府，1988年進入警察廳服務，長期在警備部門歷練，曾任警視廳公安總務課長、警察廳外事課長、人事課長等職務。

在跟日皇德仁即位相關的連串儀式及活動舉行期間，小島裕史擔任警視廳警備部長負責維安工作；而在東京奧運舉辦期間擔任北海道警察本部長的小島裕史，也指揮當時在札幌市舉行的馬拉松及競走項目警備任務。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111006

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