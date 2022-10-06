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能源成本飆漲 德國8月工廠訂單銳減

2022/10/6 17:30
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（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）最新公布的官方數據顯示，德國8月工業訂單衰退幅度超乎預期，主要因烏克蘭戰爭引發能源成本飆漲，對德國經濟帶來衝擊。

德國聯邦統計局表示，8月新工廠訂單衰退2.4%，減幅超過FactSet訪調分析師預估的0.5%。

德國經濟部在聲明稿中表示，在戰爭和天然氣價格飆漲的情況下，工業經濟出現明顯的降溫跡象。經濟部還說，今年接下來的經濟前景黯淡。

德國聯邦統計局今天也大幅上修7月工業訂單數據，從衰退1.1%上修至成長1.9%。該局表示這是因為航太產業大型訂單晚通報。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，供應鏈問題惡化，歐洲能源價格飆漲，以出口為導向的德國經濟因此受到重創。

德國8月需求下滑，其中來自歐元區國家的訂單減少3.8%，國內訂單則減少3.4%。

德國權威經濟智庫上週預測，德國經濟預期將陷入衰退，2023年則將萎縮0.4%。

巴登弗騰堡邦銀行（Landesbank Baden-Wuerttemberg，LBBW）經濟學家尼克拉許（Jens-Oliver Niklasch）表示：「國內需求大幅衰退，特別是民間消費，料將造成衰退。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111006

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