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拉斯維加斯警方：賭城大道發生捅人攻擊 1死5傷

2022/10/7 05:41
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國拉斯維加斯市警局表示，知名的賭城大道（Las Vegas Strip）今天中午左右發生捅人攻擊案，造成1死5傷。案發後，一名犯嫌遭到逮捕。

法新社報導，拉斯維加斯都會警察局（Las Vegas Metropolitan Police Department）在推特寫道，警方「接獲通報，在南拉斯維加斯大道（South Las Vegas Boulevard）3100街區一家賭場前，有多名受害人被刺殺。」

這個區域靠近永利拉斯維加斯飯店（Wynn Las Vegas）和威尼斯人飯店（The Venetian）等著名地標。

拉斯維加斯都會警察局表示：「目前已找到至少6名被害人，一人宣告不治。其餘被害人已被送往區內醫院，傷勢不明。」

警方說，案件仍在調查中。現場即時拍攝的照片顯示，警方在賭城大道執勤，有數個區域遭到封鎖。

根據美聯社，數名目擊者告訴拉斯維加斯電視台，犯嫌在多處行凶，一些被害人似是在賭城大道上與遊客拍照的表演女郎。（譯者：楊昭彥）1111007

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