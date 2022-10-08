國際愛情詐騙理由扯到外太空 日女遭騙96萬元

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本各式詐騙層出不窮，包括「國際愛情詐騙」。最近就有一名65歲女性被謊稱在國際太空站工作的男性，以返回地球需要錢為由，詐騙約440萬日圓（約新台幣96萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，被害人是家住滋賀縣東近江市的65歲女性，今年6月透過社群軟體認識自稱在國際太空站（ISS）工作的外籍男性。

這名外籍男性謊稱未來想在日本工作，不斷傳送訊息跟受害女性求婚及示愛，然後以返回地球需要負擔火箭費用及降落費等名目，要求被害女性匯錢給他。

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被害女性相信對方說詞，到今年9月為止的一個月內共匯款5次，總計匯出約440萬日圓；由於男性之後持續要求匯款，這名女性驚覺有異報警。

警方表示，這種打著外國人名號透過社群網站等方式，在雙方從未見面的情況下騙取被害人金錢的「國際愛情詐騙」手法，已在日本各地接連傳出被害；警方在以詐欺案件進行調查同時，也呼籲民眾留意類似詐騙手法。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111008