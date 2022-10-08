更多編輯台推薦新聞：
一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

中共20大看點／從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟
兩岸

中共20大看點／從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

柬埔寨警方突襲一網路賭博據點 扣查47台灣人

2022/10/8 22:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）柬埔寨警方從昨天開始突擊檢查金邊市一個網路賭博據點，據報至少267名外國人被警方扣留調查，其中47人來自台灣。

柬中時報今天報導，警方從7日下午開始突查位於金邊BKK區310號路的一處公寓。不願具名的警官透露，這是因為一名王姓中國籍男子向副總理蘇慶的臉書專頁求助，稱自己遭到網賭公司禁錮。

警方初步報告指出，在執法行動中，警方已救出求助男子。被查公寓共24層樓，有267名外國人住在公寓裡面，包括256名中國人、8名馬來西亞人、2名緬甸人、1名泰國人；其中47人來自台灣。

在上述267人中，多達210人沒有護照。警方指出，該公寓涉嫌經營網路賭博，將展開進一步調查。

據報導，柬埔寨國家反人口販運委員會8月18日啟動打擊人口販運和非法賭博行動以來，截至10月4日，已受理420宗人口販運個案，救出118名外籍受害者（來自5個國家和地區），抓捕和起訴67名柬籍和外籍嫌犯。

在上述420宗個案中，有229宗涉及網路賭博、非法禁錮、勒索和虐待。

截至10月4日，共有920名外國人被關押在移民遣返中心，其中685人正等待驅逐出境。（編輯：楊昇儒）1111008

蘇慶
柬埔寨：674名中國公民涉違法等待驅逐出境 柬埔寨警方救出40被困外國人 逮捕1台籍主管
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族